Курянам могут отключить газ в случае отсутствия договора на обслуживание оборудования
«Газпром межрегионгаз Курск» направил в адрес 136 тысяч абонентов уведомление об отключении от сети газоснабжения.
Техобслуживание оборудования проводится не реже 1 раза в год, это обязательное условие для поставки газа. Отсутствие договора на проведение этих работ является основанием для отключения потребителя от газоснабжения, даже если он своевременно оплачивает квитанции.
Чтобы возобновить подачу газа, абонент должен будет оплатить работы по отключению и подключению газового оборудования.