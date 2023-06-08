Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:00 Курские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ Как рассказали в комитете образования, стали известны первые результаты государственной итоговой аттестации по географии, химии и литературе. Читайте также В этом году 27 курских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов 27 курских выпускников набрали на ЕГЭ по 100 баллов Наивысшие результаты, а это 100 баллов, показали три школьницы: Наталья Колесниченко из школы № 33 - по литературе, Юлия Беленькова из лицея № 6 и Вероника Дьяченко из школы № 22 - по химии. +0 -0