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Лента новостей / В регионе

Курские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ

Как рассказали в комитете образования, стали известны первые результаты государственной итоговой аттестации по географии, химии и литературе.

 

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Наивысшие результаты, а это 100 баллов, показали три школьницы: Наталья Колесниченко из школы № 33 - по литературе, Юлия Беленькова из лицея № 6 и Вероника Дьяченко из школы № 22 - по химии.

 
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