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«Экотекс» завершает свою работу в Курске

В Курске завершается история с проблемным производством «Экотекса».
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта

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Руководство предприятия проинформировало губернатора о том, что в декабре производство красильного цеха будет остановлено. Начнётся демонтаж и вывоз оборудования, включая сушильное, в Ивановскую область.

А на площадке в Курске предприятие расширит привычное нам, традиционное вязальное производство. Оно не окажет негативного воздействия на экологию. И, что тоже крайне важно, позволит сохранить и даже увеличить количество рабочих мест. Уже закуплено 13 вязальных машин, в планах — ещё 24. Об этом сообщил в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
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