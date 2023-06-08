«Экотекс» завершает свою работу в Курске

В Курске завершается история с проблемным производством «Экотекса».

Руководство предприятия проинформировало губернатора о том, что в декабре производство красильного цеха будет остановлено. Начнётся демонтаж и вывоз оборудования, включая сушильное, в Ивановскую область.А на площадке в Курске предприятие расширит привычное нам, традиционное вязальное производство. Оно не окажет негативного воздействия на экологию. И, что тоже крайне важно, позволит сохранить и даже увеличить количество рабочих мест. Уже закуплено 13 вязальных машин, в планах — ещё 24. Об этом сообщил в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт.