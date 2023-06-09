С 14 по 27 июня Северо-Западный и Юго-Западный микрорайоны останутся без горячей воды

Специалисты филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» с 14 по 27 июня проведут сезонные гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ северо-западного района.

На период опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах, а также на пр-кте Победы, районе Заря и части СХА.Теплоэнергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, тепловым камерам и не заходить в охранные зоны надземных трубопроводов.С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании.