Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С 14 по 27 июня Северо-Западный и Юго-Западный микрорайоны останутся без горячей воды

Специалисты филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» с 14 по 27 июня проведут сезонные гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ северо-западного района.

Читайте также

На период опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах, а также на пр-кте Победы, районе Заря и части СХА.

Теплоэнергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, тепловым камерам и не заходить в охранные зоны надземных трубопроводов.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня утром ВСУ обстреляли поселок Глушково

В Курской области 24 июня будет запрещена продажа спиртного

В регионе утвердили три новые памятные даты

«Экотекс» завершает свою работу в Курске

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске