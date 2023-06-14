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Лента новостей / В регионе

Сегодня утром вновь обстрелян Глушковский район

Приграничные населённые пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины.

 

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