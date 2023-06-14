Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:43 Сегодня утром вновь обстрелян Глушковский район Приграничные населённые пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. Читайте также Сегодня ночью на село Попово-Лежачи ВСУ сбросили два взрывных устройства Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение.Также под обстрел попали сёла Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений. +0 -0