Сегодня утром вновь обстрелян Глушковский район

Приграничные населённые пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины.





Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение.Также под обстрел попали сёла Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений.