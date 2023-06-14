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Социальный Фонд напоминает курянам об уловках мошенников

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области напоминает о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.


 

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Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

 Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам.
Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Причем всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически на основании имеющихся у фонда данных.
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