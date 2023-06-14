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Лента новостей / В регионе

В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:


 

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Улица Марата – подготовка под установку люков, устройство бортового камня, асфальтирование (ночь).

 Улица Дружининская – подготовка к установке люков.

Улица Белинского – подготовка к установке люков, укладка асфальта.

Проезд от улицы Гремяченская до улицы Орловская – подготовка к установке люков.

Проспект Победы - ремонт тротуаров.

Привокзальная площадь - восстановление тротуаров из асфальтобетона.

Улица Бутко - ремонт тротуаров.

Улица Дубровинского - ремонт тротуаров.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
 
 

 
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