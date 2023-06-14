В Курске продолжается ремонт дорог
Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:
Улица Дружининская – подготовка к установке люков.
Улица Белинского – подготовка к установке люков, укладка асфальта.
Проезд от улицы Гремяченская до улицы Орловская – подготовка к установке люков.
Проспект Победы - ремонт тротуаров.
Привокзальная площадь - восстановление тротуаров из асфальтобетона.
Улица Бутко - ремонт тротуаров.
Улица Дубровинского - ремонт тротуаров.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.