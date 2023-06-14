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Лента новостей / В регионе

Продлено ограничение на пребывание в лесах

С 12 июня продлены ограничительные меры на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением транспортных средств спецназначения.

 

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За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы:
– физическим лицам – от 40 до 50 тысяч рублей;
– должностным лицам – от 60 до 90 тысяч рублей;
– юридическим лицам – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

  В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта 8-4712-53-04-25 или по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
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