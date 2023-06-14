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16 июня пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение»

 Курскую Коренскую ярмарку по традиции предваряет крестный ход из Курска в Коренную пустынь с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. 

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16 июня святыню перенесут из Знаменского кафедрального собора Курска в монастырь в м. Свобода Золотухинского района.

Программа крестного хода:

● 8:00 – божественная литургия в Знаменском кафедральном соборе Курска
● 11:00 – крестный ход через Красную площадь по улице Ленина до площади Перекальского
● 11:45 – икона устанавливается в автомобиль, паломники рассаживаются в автобусы для переезда до д. Жерновец Золотухинского района
● 12:50 – 13:40 – движение крестного хода от д. Жерновец до с. Тазово
● 14:10 – 15:00 – после отдыха участников переход крестного хода от Знаменской церкви в с. Тазово до храма св. Иоакима и Анны в с. Долгое
● 15:00 – подход крестного хода к церкви святых Иоакима и Анны в с. Долгое. Икону встречают руководители области, города, гости ярмарки
● 15:30 – вход в монастырь Коренная пустынь
 ● 15:35 – 15:50 – молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» на соборной площади монастыря
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