В Курске началось строительство футбольного поля
В Железнодорожном округе началось строительство футбольного поля.
Уже выкопан котлован, так как устройство специального искусственного покрытия требует определенной «подушки» и системы водоотведения. Введение коммуникаций планируется после завершения первого этапа работ.
С инициативой строительства поля выступила детская футбольная школа «ФИНТ». Строительство ведется за счет средств инвестора при поддержке Фонда развития города Курска.
Работы планируют завершить в сентябре.