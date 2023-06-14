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В Курске началось строительство футбольного поля

В Железнодорожном округе началось строительство футбольного поля.

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Футбольное поле будет открытое, огорожено забором и оснащено освещением. Планируется установка мини-трибун и раздевалок, благоустройство близлежащей территории – создание подъезда к полю и стоянки.
 

Уже выкопан котлован, так как устройство специального искусственного покрытия требует определенной «подушки» и системы водоотведения. Введение коммуникаций планируется после завершения первого этапа работ.

 
С инициативой строительства поля выступила детская футбольная школа «ФИНТ». Строительство ведется за счет средств инвестора при поддержке Фонда развития города Курска.

Работы планируют завершить в сентябре.


 
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