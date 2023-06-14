В Курске началось строительство футбольного поля

В Железнодорожном округе началось строительство футбольного поля.

Футбольное поле будет открытое, огорожено забором и оснащено освещением. Планируется установка мини-трибун и раздевалок, благоустройство близлежащей территории – создание подъезда к полю и стоянки.Уже выкопан котлован, так как устройство специального искусственного покрытия требует определенной «подушки» и системы водоотведения. Введение коммуникаций планируется после завершения первого этапа работ.С инициативой строительства поля выступила детская футбольная школа «ФИНТ». Строительство ведется за счет средств инвестора при поддержке Фонда развития города Курска.Работы планируют завершить в сентябре.