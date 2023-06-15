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Во время Крестного хода в Курске перекроют движение транспорта

16 июня в Курске состоится традиционный крестный ход в Коренную пустынь. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В связи с этим движение транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина в этот день будет закрыто с 8.00, за исключением пассажирского транспорта, который будет работать до 9.30.

Затем движение пассажирского транспорта будет организовано:

- со стороны Северо-Западного микрорайона и Сеймского округа в направлении Московской площади через улицу В. Луговую, в направлении Железнодорожного округа - через улицу 2-ю Новосёловку;

- со стороны Железнодорожного округа - по улице Ямской, со стороны Триумфальной арки - по улице Радищева;

- движение микроавтобусов со стороны проспекта Победы по маршрутам №№ 228, 273, 274 до остановки «Ул. Почтовая» по улице Радищева и обратно;

- движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №83, 93, 280 будет проходить через Радищева со всеми установленными остановками;

- троллейбусы по маршрутам № 2, 9, 11 будут доезжать до Московской площади, а №7, 8 - до площади Дзержинского.


 
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