Во время Крестного хода в Курске перекроют движение транспорта
16 июня в Курске состоится традиционный крестный ход в Коренную пустынь.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Затем движение пассажирского транспорта будет организовано:
- со стороны Северо-Западного микрорайона и Сеймского округа в направлении Московской площади через улицу В. Луговую, в направлении Железнодорожного округа - через улицу 2-ю Новосёловку;
- со стороны Железнодорожного округа - по улице Ямской, со стороны Триумфальной арки - по улице Радищева;
- движение микроавтобусов со стороны проспекта Победы по маршрутам №№ 228, 273, 274 до остановки «Ул. Почтовая» по улице Радищева и обратно;
- движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №83, 93, 280 будет проходить через Радищева со всеми установленными остановками;
- троллейбусы по маршрутам № 2, 9, 11 будут доезжать до Московской площади, а №7, 8 - до площади Дзержинского.