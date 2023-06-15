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В Курске пройдет Международный день йоги

В Курске 18 июня в честь Международного дня йоги Анастасия Славкова проведет бесплатную практику. 

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В восточной философии число 108 имеет глубокий смысл: в Ведах это число совершенства и успеха, а древние индусские математики считали, что это цифра цельности существования. Именно поэтому комплекс асан повторяют 108 раз.

Сбор всех желающих принять участие в мероприятии в 03:45 по адресу: ул. Коммунистическая, 51. С собой необходимо иметь коврик для йоги, форма одежды – удобная.
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