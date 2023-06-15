Курская область заняла первое место в смотре-конкурсе «Культурное наследие регионов России»

Проект реставрации здания мужской классической гимназии завоевал первое место в смотре-конкурсе «Культурное наследие регионов России».

В Самаре состоялся VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023». Наш регион на фестивале представили специалистыкультурного наследия Курской области и инспекции по охране объектов культурного наследия. На смотре-конкурсе «Культурное наследие регионов России» в номинации «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного наследия» представили проект «Курск – на пути к 1000-летию».По итогам смотра-конкурса, в котором приняли участие 13 регионов, Курская область стала лауреатом и была награждена Золотым дипломом за первое место. Фото Союза архитекторов России и комитета по охране объектов культурного наследия Курской области.«В презентации мы сделали акцент на проекте ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии». После завершения работ в нем будет размещен экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея. Также рассказали о первом отреставрированном объекте – старинном Воскресенском храме Знаменского мужского монастыря, который 15 мая 2022 года открыл свои двери для курян и гостей города», – рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области