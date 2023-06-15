15 курских проектов получили президентские гранты
В Фонде президентских грантов объявили победителей второго конкурса 2023 года.
В частности, на проект «СПАС – помощь животным из приграничных районов Курской области» общественной организации «Право жить» выделено более 3,1 млн рублей. Объединенный центр «Монолит» получит 3 млн рублей на проведение регионального молодежного антифашистского форума «Формула Победы».
Студенческому спортивному клубу «Гепард» направлено 2,9 млн рублей для открытия клуба адаптивной физической культуры и спорта «Оазис». В рамках проекта планируют создать условия для полноценных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом жителей Курской области с инвалидностью.
Среди других инициатив, на реализацию которых выделены гранты, «PROженщин. Серебряный рассвет», эколого-просветительский проект для школьников «ЭКО ЧЕТВЕРТЬ», фестиваль футбола для воспитанников школ-интернатов Курской области