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15 курских проектов получили президентские гранты

В Фонде президентских грантов объявили победителей второго конкурса 2023 года.

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От Курской области признаны победителями 15 проектов, общая сумма направленных на их реализацию средств составит более 17,6 млн рублей.

 В частности, на проект «СПАС – помощь животным из приграничных районов Курской области» общественной организации «Право жить» выделено более 3,1 млн рублей. Объединенный центр «Монолит» получит 3 млн рублей на проведение регионального молодежного антифашистского форума «Формула Победы».

 Студенческому спортивному клубу «Гепард» направлено 2,9 млн рублей для открытия клуба адаптивной физической культуры и спорта «Оазис». В рамках проекта планируют создать условия для полноценных занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом жителей Курской области с инвалидностью.

 Среди других инициатив, на реализацию которых выделены гранты, «PROженщин. Серебряный рассвет», эколого-просветительский проект для школьников «ЭКО ЧЕТВЕРТЬ», фестиваль футбола для воспитанников школ-интернатов Курской области
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