Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» ожидает капитальный ремонт

Уже заключен муниципальный контракт на реконструкцию мемориального сооружения, установленного в честь 40-летия победы на Курской дуге.







Фото из официальной группы ВК Город Курск