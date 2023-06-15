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Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» ожидает капитальный ремонт

Уже заключен муниципальный контракт на реконструкцию мемориального сооружения, установленного в честь 40-летия победы на Курской дуге.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Скульптурную композицию ждут очистка от старой краски, покраска танка и восстановление металлических элементов машины.

Бетонное основание, на котором установлен танк, также будет затронуто: рабочие выполнят ремонт основания постамента, облицуют его новым гранитом.

 Как сообщает комитет городского хозяйства, полное завершение работ планируется к 80-летию победы на Курской дуге.
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