Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» ожидает капитальный ремонт
Уже заключен муниципальный контракт на реконструкцию мемориального сооружения, установленного в честь 40-летия победы на Курской дуге.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Бетонное основание, на котором установлен танк, также будет затронуто: рабочие выполнят ремонт основания постамента, облицуют его новым гранитом.
Как сообщает комитет городского хозяйства, полное завершение работ планируется к 80-летию победы на Курской дуге.