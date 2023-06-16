Для гостей и участников Курской Коренской ярмарки предусмотрены парковки

Для гостей и участников Курской Коренской ярмарки предусмотрено 11 парковок для личного автотранспорта.

На них можно разместить более 2,5 тысячи машин.Парковки организованы на улицах Подазовской, Веселой, Спортивной, Гражданской, Новой, Пионерской и в районе улицы Лесной. Также можно будет оставить автомобиль на подъезде к местечку Свобода за церковью Иоакима и Анны и на въезде в местечко Свобода на улице Мирной. Самые вместительные расположены на стадионе и вблизи с. Долгое, они рассчитаны на 890 и 894 места соответственно.На всех парковках предусмотрены места - их в общей сложности 297 - для транспорта маломобильных граждан.В этом году в распределении парковочных мест помогут волонтеры, их можно будет легко узнать по специальной экипировке.