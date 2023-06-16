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Обстрел приграничных районов со стороны ВСУ

За минувшие выходные приграничные районы Курской области подвергались обстрелу со стороны ВСУ.

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Так 18 июня при обстреле Глушковского района пострадали двое местных жителя, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу.
Сегодня обстрелы продолжаются в поселке Теткино и Попово-Лежачи Глушковского  района.
Как сообщил в своем телеграмм канале Роман Старовойт: «Пострадавших нет.

В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность.

Также пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько автомобилей. Всем окажем помощь в восстановлении".
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