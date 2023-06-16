В «Усадьбе А.А Фета» пройдет фестиваль классического и современного искусства

24 июня курян и гостей города приглашают в музей





Бесплатный трансфер будет предоставлен от выступления ! Подробности – в афише. Билеты можно будет приобрести в кассе краеведческого музея с понедельника!Бесплатный трансфер будет предоставлен от Курского областного краеведческого музея

В программе мероприятия - музыка, поэзия, живопись, театральные и хореографическиеВремя посадки: с 15:00 до 15:45 (количество мест ограничено).Для гостей, планирующих добраться на личном транспорте, будет предусмотрена парковка.