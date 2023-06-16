выступления! Подробности – в афише. Билеты можно будет приобрести в кассе краеведческого музея с понедельника!В программе мероприятия - музыка, поэзия, живопись, театральные и хореографические
Бесплатный трансфер будет предоставлен от Курского областного краеведческого музея. Время посадки: с 15:00 до 15:45 (количество мест ограничено).
Для гостей, планирующих добраться на личном транспорте, будет предусмотрена парковка.
В «Усадьбе А.А Фета» пройдет фестиваль классического и современного искусства
24 июня курян и гостей города приглашают в музей «Усадьба А.А Фета».