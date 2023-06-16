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Лента новостей / В регионе

В «Усадьбе А.А Фета» пройдет фестиваль классического и современного искусства

 24 июня курян и гостей города приглашают в музей «Усадьба А.А Фета».

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В программе мероприятия - музыка, поэзия, живопись, театральные и хореографические выступления! Подробности – в афише. Билеты можно будет приобрести в кассе краеведческого музея с понедельника!

 Бесплатный трансфер будет предоставлен от Курского областного краеведческого музея. Время посадки: с 15:00 до 15:45 (количество мест ограничено).

  Для гостей, планирующих добраться на личном транспорте, будет предусмотрена парковка. 
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