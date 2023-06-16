В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Проспект Победы – асфальтирование тротуаров.Проезд от улицы Гремяченской до улицы Орловской – подготовка под установку люков и решеток на ливневках.Улица Красной Армии – восстановление тротуаров и съездов из асфальтобетона.Привокзальная площадь – ремонт тротуаров.Улица 1-я Степная – очистка основания.Улица Марата - фрезерование.Проезд от улицы Гремяченская до улицы Орловская - укладка асфальта (ночь).Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.