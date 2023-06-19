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Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

На улице Энгельса перекроют движение в связи со строительством водопровода.

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На участках проезда от типографии до автоцентра «Южный» на дороге-дублер движение будет ограничено на участках:

- от дома № 171-е по улице Энгельса до дома № 169-г с 9:00 19 июня до 9:00 10 июля;

- от дома № 169-г по улице Энгельса до дома № 177-б с 9:00 10 июля до 9:00 31 июля;

- от дома № 177-б по улице Энгельса до дома № 115-д/1 с 9:00 31 июля до 9:00 14 августа;

- от дома № 115д/1 по улице Энгельса до дома № 115д с 9:00 14 августа до 9:00 28 августа;

 - от дома № 115 по улице Энгельса до пересечения с улицей Ольшанского с 9:00 28 августа до 20:00 12 сентября.
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