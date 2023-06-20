Курская область готовится к Международной выставке-форуму «Россия»
На заседание Совета крупных инвесторов и налогоплательщиков обсудили подготовку региона к Международной выставке-форуму «Россия».
Уже подготовлена концепция выставочной экспозиции Курской области. Стенд будет разделен на две смысловые зоны: технологическую, в которой речь пойдет о достижениях в сфере промышленности, энергетики и науки, а также лиричную, рассказывающую о природе, сельском хозяйстве, культуре и туризме в регионе.
В выставке также примут участие предприниматели, а студенты ВУЗов будут рассказывать о блоках, соответствующих специализации учебного заведения. Планируется, что для посетителей будут представлены интерактивные зоны, в которых будет можно ознакомиться с продукцией предприятий или узнать историю края.