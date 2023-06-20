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Курская область готовится к Международной выставке-форуму «Россия»

На заседание Совета крупных инвесторов и налогоплательщиков обсудили подготовку региона к Международной выставке-форуму «Россия».

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Выставка-форум пройдет в Москве с 4 ноября этого года до 12 апреля 2024 года.

 Уже подготовлена концепция выставочной экспозиции Курской области. Стенд будет разделен на две смысловые зоны: технологическую, в которой речь пойдет о достижениях в сфере промышленности, энергетики и науки, а также лиричную, рассказывающую о природе, сельском хозяйстве, культуре и туризме в регионе.

 В выставке также примут участие предприниматели, а студенты ВУЗов будут рассказывать о блоках, соответствующих специализации учебного заведения. Планируется, что для посетителей будут представлены интерактивные зоны, в которых будет можно ознакомиться с продукцией предприятий или узнать историю края.


 
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