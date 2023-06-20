В Курской области пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Принять участие в ярмарке можно, присоединившись к онлайн-трансляции в официальном сообществе Правительства Курской области 23 июня в 14:00 или посетив открытые отборы в межрайонных кадровых центрах в Железногорском, Рыльском, Щигровском, Фатежском, Льговском, Беловском, Пристенском и Советском районах области, а также в Центральном и Сеймском округах города Курска. В прямом эфире представители около 15 ведущих предприятий и организаций региона представят свои вакансии.Одновременно на портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где свыше 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда. Трансляция начнется в 7:00 по московскому времени и продлится до 16:00. Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях будет опубликована на портале «Работа России».