В Курской области пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», организован благодаря национальному проекту «Демография».
Одновременно на портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где свыше 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда. Трансляция начнется в 7:00 по московскому времени и продлится до 16:00. Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях будет опубликована на портале «Работа России».