Курянам проведут консультации по вопросам качества и безопасности туристических услуг
С 19 по 30 июня специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят консультирование горожан по вопросам качества и безопасности туристических услуг и инфекционным угрозам в турпоездках.
Получить консультацию можно по телефонам 54-59-43, по вопросам соблюдения прав потребителей – 54-59-46, 54-59-47, 70-05-24, 22-33-02; 51-26-34, 22-33-01, а также по телефону 8-800-300-84-50.
Режим работы «горячих линий» - в рабочие дни с 10.00 до 17.00 перерыв с 13:00 до 14:00, в пятницу - с 10.00 до 16.00.