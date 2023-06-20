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Курянам проведут консультации по вопросам качества и безопасности туристических услуг

С 19 по 30 июня специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят консультирование горожан по вопросам качества и безопасности туристических услуг и инфекционным угрозам в турпоездках.


 

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Позвонив на «горячую линию» куряне могут получить информацию об актуальной эпидемиологической обстановке на территории планируемой поездки, рекомендации о правилах безопасного поведения на отдыхе, по питанию, прививкам, купанию, проконсультироваться о действиях в случае оказания некачественных туристских услуг, при задержке авиарейсов и т.д.

Получить консультацию можно по телефонам 54-59-43, по вопросам соблюдения прав потребителей – 54-59-46, 54-59-47, 70-05-24, 22-33-02; 51-26-34, 22-33-01, а также по телефону 8-800-300-84-50.

 Режим работы «горячих линий» - в рабочие дни с 10.00 до 17.00 перерыв с 13:00 до 14:00, в пятницу - с 10.00 до 16.00.

 
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