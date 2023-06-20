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В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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Проспект Победы – асфальтирование тротуаров.

Проезд от улицы Гремяченской до улицы Орловской – подготовка под установку люков и решеток на ливневках.

Улица Красной Армии – восстановление тротуаров и съездов из асфальтобетона.

Привокзальная площадь – ремонт тротуаров.

Улица 1-я Степная – очистка основания.

Проезд от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяческой – установка временных знаков

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
 

 
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