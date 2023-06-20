С 1 июля в тестовом режиме запускается новая маршрутная сеть

На 21 автобусном маршруте будут работать 113 новых автобусов, 24 из них большого класса вместимости.





Временно, в тестовом режиме, 13 автобусных маршрутов (№ 10М, 15М, 18Г, 22Г, 28М, 35М, 42М, 59Г, 82М, 85М, 93М, 94Г, 98Г) будут обслуживаться транспортом, который использовался ранее.На период реконструкции трамвайных путей организуют работу автобусного маршрута №1А; он полностью продублирует трамвайный маршрут №1 «Хлебозавод – ЗАО КПК» до Московской площади.Также в июле-августе планируется протестировать работу бесплатных пересадок между маршрутами, на которых работает новый подвижной состав, оснащенный валидаторами.В новую маршрутную сеть входит 48 маршрутов общественного транспорта, на которых планируется задействовать 384 транспортных средства, более 70% из них большого и среднего класса вместимости. Свыше 83% транспортных средств, обслуживающих старую маршрутную сеть, были малого класса вместимости.