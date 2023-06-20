21 июня будет временно прекращена подача газа
В связи с проведением неотложных работ на газопроводе высокого давления, с 21 июня с 09:00 до 19:00 будет временно прекращена подача газа потребителям.
г. Курск:
ул. Парк Солянка, 22а/7, 22/8-а; ул. Автодромная, 1-й - 4-й Автодромные пер.; пр-кт Плевицкой, 35, 37, 39; ул. Просторная; ул. 1-я - 3-я Лиственная; 1-й - 3-й Лиственные пер.; ул. Вольная; 1-й - 6-й Вольные пер.; ул. Каштановая; 1-й - 7-й Каштановые пер.; ул. Кленовая; 1-й - 5-й Кленовые пер.; ул. Памяти; пр-зд Памяти; Боровых; 1-й, 2-й Поперечные пер.; 1-я, 2-я Поэтическая; пр-зд Поэтический; пр-кт Дружбы; ул. Фетовская; ул. Есенинская; ул. Лермонтовская; Лермонтовский пер.; ул. Крутой Лог; Крутой Лог пер.; ул. Литературная; ул. Орловская, 19-а, 19-6, 19-в; СНТ «Коммунальник; СНТ Крутой Лог; СНТ «Мир»; СНТ им. Мичурина;
Курский район:
д. 1-я Моква, ул. Баклашовка; д. Гремячка; СНТ «Юбилейное»; СНТ «Мир»; СНТ « Урожай».