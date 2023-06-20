Установлены партнерские отношения между Курском и городом Гагра

Наш город и ранее сотрудничал с городами Сухум и Пицунда Гагрского района Республики Абхазия.





В настоящее время между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на межгосударственном уровне начата работа по синхронизации законодательных процессов, чтобы еще больше интенсифицировать внешнеэкономические связи, активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма.Между двумя странми разработано соглашение, позволяющее российским инвесторам запускать инвестиционные проекты на территории Абхазии с предоставлением гарантий неизменности условий осуществления экономической деятельности.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы, который был закрыт с 1993 года.