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Установлены партнерские отношения между Курском и городом Гагра

Наш город и ранее сотрудничал с городами Сухум и Пицунда Гагрского района Республики Абхазия.

 

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В настоящее время между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на межгосударственном уровне начата работа по синхронизации законодательных процессов, чтобы еще больше интенсифицировать внешнеэкономические связи, активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма.

Между двумя странми разработано соглашение, позволяющее российским инвесторам запускать инвестиционные проекты на территории Абхазии с предоставлением гарантий неизменности условий осуществления экономической деятельности.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы, который был закрыт с 1993 года.


 
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