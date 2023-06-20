В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Проспект Победы – асфальтирование тротуаров и укладка покрытия на съездах .Улица Красной Армии – подготовка к выполнению работ по регулированию высотного положения люков колодцев.Проезд от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяческая – фрезерование.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.