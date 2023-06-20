Щигровского и Поныровского районов. Там специализированной организацией осуществлен сбор и вывоз 100 тонн опасных пестицидов и агрохимикатов. Это позволило улучшить качество жизни населения, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду.Последние мероприятия были организованы на территории
Всего в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за последние годы ликвидировано порядка 1550 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов
В Курской области завершен вывоз и обезвреживание непригодных пестицидов
Минприроды Курской области в этом году завершило работу по вывозу и обезвреживанию бесхозяйных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.