В Курской области завершен вывоз и обезвреживание непригодных пестицидов

в этом году завершило работу по вывозу и обезвреживанию бесхозяйных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Щигровского и Поныровского р

Последние мероприятия были организованы на территорииайонов. Там специализированной организацией осуществлен сбор и вывоз 100 тонн опасных пестицидов и агрохимикатов. Это позволило улучшить качество жизни населения, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду.Всего в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за последние годы ликвидировано порядка 1550 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов