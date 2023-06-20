Принят закон об исполнении областного бюджета за 2022 год

В прошедшем году бюджет Курской области составил почти 106 млрд рублей.

Более 64 млрд рублей из них было направлено на социально-культурную сферу.Курской области из федерального бюджета будет предоставлен кредит в размере более 1,1 млрд рублей. Процентная ставка всего 0,1% годовых. Он позволит уже в этом году выполнить работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запланированные на 2024 год.Кроме того, подписан закон о новых памятных датах:13 июня – День образования Курской области;1 июля – День ветеранов боевых действий;2 сентября – День освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков.