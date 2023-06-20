В городе продолжается благоустройство скверов
Благодаря проекту «Жилье и городская среда» сквер «Спортивный» на улице Менделеева и сквер на пересечении улиц Союзная и Куйбышева продолжают преображаться.
В сквере Железнодорожного округа выполнен комплекс подготовительных работ под устройство пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к устройству освещения.
В прошлом году выполнены 1-ые этапы благоустройства скверов на общую сумму около 18 млн. рублей. В этом году стоимость вторых этапов комплексного благоустройства общественных пространств составит более чем 23 млн. рублей — каждый.