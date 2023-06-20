В городе продолжается благоустройство скверов

Благодаря проекту «Жилье и городская среда» сквер «Спортивный» на улице Менделеева и сквер на пересечении улиц Союзная и Куйбышева продолжают преображаться.







В «Спортивном» уже завершен ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и в настоящий момент активно выполняются работы по укладке плитки на тротуарных дорожках. Также на территории сквера устанавливаются бордюры и ведутся работы по монтажу наружного освещения.В сквере Железнодорожного округа выполнен комплекс подготовительных работ под устройство пешеходных дорожек. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к устройству освещения.В прошлом году выполнены 1-ые этапы благоустройства скверов на общую сумму около 18 млн. рублей. В этом году стоимость вторых этапов комплексного благоустройства общественных пространств составит более чем 23 млн. рублей — каждый.