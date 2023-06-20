Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь
В Курске пройдёт Всероссийский день бесплатной юридической помощи.
Консультировать будут юристы реготделения «Ассоциация юристов России», преподаватели юридического факультета КГУ, уполномоченный по правам человека в Курской области, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, адвокаты Адвокатской палаты региона.
Консультацию можно получить на базе Центра бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123.
Уточнить подробности можно по телефонам 8(4712)70-03-46; 8-951-314-56-22