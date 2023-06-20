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Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

В Курске пройдёт Всероссийский день бесплатной юридической помощи.

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30 июня с 9:00 до 16:00 специалисты регионального отделения «Ассоциация юристов России» проведут приём граждан. Консультации можно будет получить по земельным и наследственным правоотношениям, взысканиям задолженности, защите прав потребителей и прочим вопросам.

Консультировать будут юристы реготделения «Ассоциация юристов России», преподаватели юридического факультета КГУ, уполномоченный по правам человека в Курской области, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, адвокаты Адвокатской палаты региона.

Консультацию можно получить на базе Центра бесплатной юридической помощи по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123.
Уточнить подробности можно по телефонам 8(4712)70-03-46; 8-951-314-56-22

 
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