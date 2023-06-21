В Курске завершается реконструкция канализационного коллектора

Реконструкция канализационного коллектора, соединяющего улицу 1-ю Степную и проспект Ленинского комсомола завершена уже на 80%.







Как отметили в комитете ЖКХ, рабочие в скором времени приступят к работам на участке, проходящем по улице 1-я Строительная.Старая конструкция коллектора была выполнена из железобетона. За время эксплуатации он стал приходить в негодность вследствие возникновения паро-газовой коррозии и разрушения верхней стенки сооружения.Как отметил заместитель председателя комитета ЖХХ Алексей Шарапов, подрядная организация уже смогла реконструировать почти 2 км.Уже в ближайшее время работы будут выполнены на одном из самых проблемных участков рядом с предприятием на улице 1-й Строительная.