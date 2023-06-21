24 июня в Курске отметят День Молодежи

Программа праздничных мероприятий

Открытый мастер-класс по живописи «Курск- молодежный» 24.06.2023(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)Молодежный забег «5 верст»(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)Открытие спортивного блока мероприятий, посвященных Дню молодежи: «Утро с чемпионом», в рамках федерального проекта «Сила России»(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стадион с искусственным покрытием)Открытые соревнования по шахматам(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)Открытые соревнования по стритболу(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стритбольная площадка)Открытые соревнования по волейболу(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, волейбольная площадка)Соревнования по фигурному вождению велосипеда(школа №48 им. Р.М. Каменева)Фестиваль семей работающей молодежи(парк имени 50-летия ВЛКСМ)Открытие сезона молодежного амфитеатра на Боевой Даче «Движение Первых» (парк имени 50-летия ВЛКСМ)Городской молодёжный экстрим-фестиваль «Правильный старт»(Городской культурный центр «Лира»)(«Спортивно-концертный комплекс»)