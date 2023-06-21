24 июня в Курске отметят День Молодежи
Программа праздничных мероприятий
Открытый мастер-класс по живописи «Курск- молодежный» 24.06.2023
(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)
24 июня в 09.00
Молодежный забег «5 верст»
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)
24 июня в 10.00
Открытие спортивного блока мероприятий, посвященных Дню молодежи: «Утро с чемпионом», в рамках федерального проекта «Сила России»
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стадион с искусственным покрытием)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по шахматам
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по стритболу
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стритбольная площадка)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по волейболу
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, волейбольная площадка)
24 июня в 10.00
Соревнования по фигурному вождению велосипеда
(школа №48 им. Р.М. Каменева)
24 июня с 13.00 до 15.00
Фестиваль семей работающей молодежи
(парк имени 50-летия ВЛКСМ)
24 июня с 15.30 до 18.00
Открытие сезона молодежного амфитеатра на Боевой Даче «Движение Первых» (парк имени 50-летия ВЛКСМ)
24 июня в 18.00
Городской молодёжный экстрим-фестиваль «Правильный старт»
(Городской культурный центр «Лира»)
24 июня в 18.00
Праздничная программа, посвященная Дню молодежи
(«Спортивно-концертный комплекс»)