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В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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Проспект Победы – укладка асфальта на съездах.

Улица Красной Армии – подготовка к выполнению работ по регулированию высотного положения люков колодцев.

Проезд от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяческая – фрезерование.

Улица Марата – укладка асфальта.

Улица Дружининская – укладка асфальта (ночь).

Улица Белинского - укладка асфальта (ночь).

Улица 1-я Орловская – подготовка под установку люков.

Улица Дубровинского – ремонт тротуаров.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

 Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.
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