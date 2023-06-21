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В День памяти и скорби в Курске прошла торжественная церемония возложения венков

Сегодня, в День памяти и скорби, в Курске прошла торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 82-й годовщине, начала Великой Отечественной войны.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Память погибших почтили минутой молчания.

Руководители области и города также возложил цветы к могилам Героев Советского Союза Михаила Булатова и Степана Перекальского.

 Почтили память тех, кто погиб, защищая нашу Родину во время специальной военной операции.
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