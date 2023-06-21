В День памяти и скорби в Курске прошла торжественная церемония возложения венков
Сегодня, в День памяти и скорби, в Курске прошла торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 82-й годовщине, начала Великой Отечественной войны.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Память погибших почтили минутой молчания.
Руководители области и города также возложил цветы к могилам Героев Советского Союза Михаила Булатова и Степана Перекальского.
Почтили память тех, кто погиб, защищая нашу Родину во время специальной военной операции.