В День памяти и скорби в Курске прошла торжественная церемония возложения венков

Сегодня, в День памяти и скорби, в Курске прошла торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 82-й годовщине, начала Великой Отечественной войны.





Фото из официальной группы ВК Город Курск