Система противовоздушной обороны снова сработала в Курске
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Вчера поздно вечером в Курске также произошел взрыв. В некоторых районах города была слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.
В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор.
При обнаружении обломков, жителей города просят не трогать их и сообщите по телефону 112.
Напомним, что вчера вооруженные силы Украины атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По нему наносились удары из артиллерии, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, украинские войска вели огонь по предприятию из реактивных систем залпового огня «Град».