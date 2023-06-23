Система противовоздушной обороны снова сработала в Курске

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.





В Курске в ночь на пятницу, произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома.Вчера поздно вечером в Курске также произошел взрыв. В некоторых районах города была слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор.При обнаружении обломков, жителей города просят не трогать их и сообщите по телефону 112.Напомним, что вчера вооруженные силы Украины атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По нему наносились удары из артиллерии, сообщает Telegram-канал Mash.По данным Mash, украинские войска вели огонь по предприятию из реактивных систем залпового огня «Град».