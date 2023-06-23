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Лента новостей / В регионе

Система противовоздушной обороны снова сработала в Курске

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

 

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В Курске в ночь на пятницу, произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома.

Вчера поздно вечером в Курске также произошел взрыв. В некоторых районах города была слышна сирена. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике. Момент его уничтожения попал на видео.
 В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. 

При обнаружении обломков, жителей города просят не трогать их и сообщите по телефону 112.
Напомним, что вчера вооруженные силы Украины атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По нему наносились удары из артиллерии, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, украинские войска вели огонь по предприятию из реактивных систем залпового огня «Град».


 
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