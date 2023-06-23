Общественный транспорт для маломобильных людей
В региональном Минтрансе провели совещание с перевозчиками, на котором обсудили обеспечение доступности общественного транспорта для маломобильных пассажиров.
«Общественный транспорт на 100% должен быть доступен для маломобильных пассажиров – это одна из основных задач транспортной реформы. В случаях нарушений перевозчиками условий по оказанию услуг особым категориям граждан будем применять соответствующие меры и штрафные санкции, предусмотренные брутто-контрактами», – отметил первый замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.
О проблемах в работе общественного транспорта нужно сообщать по телефону горячей линии 702-802. Контакт-центр работает круглосуточно: днем на звонки отвечаю операторы, а в ночное время все звонки записываются для последующей обработки.