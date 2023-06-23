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Общественный транспорт для маломобильных людей

 В региональном Минтрансе провели совещание с перевозчиками, на котором обсудили обеспечение доступности общественного транспорта для маломобильных пассажиров. 

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Поводом для встречи послужил инцидент на автобусном маршруте №50, когда водитель не помог курянке с сыном-колясочником попасть в салон. Она поделилась проблемой в соцсетях. По инциденту оперативно провели служебное расследование. Факт подтвердился записью с камер видеонаблюдения в салоне автобуса. Перевозчик и водитель принесли свои извинения.

«Общественный транспорт на 100% должен быть доступен для маломобильных пассажиров – это одна из основных задач транспортной реформы. В случаях нарушений перевозчиками условий по оказанию услуг особым категориям граждан будем применять соответствующие меры и штрафные санкции, предусмотренные брутто-контрактами», – отметил первый замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

  О проблемах в работе общественного транспорта нужно сообщать по телефону горячей линии 702-802. Контакт-центр работает круглосуточно: днем на звонки отвечаю операторы, а в ночное время все звонки записываются для последующей обработки.
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