Общественный транспорт для маломобильных людей

В региональном Минтрансе провели совещание с перевозчиками, на котором обсудили обеспечение доступности общественного транспорта для маломобильных пассажиров.





О проблемах в работе общественного транспорта нужно сообщать по телефону горячей линии 702-802. транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко О проблемах в работе общественного транспорта нужно сообщать по телефону горячей линии 702-802.

Поводом для встречи послужил инцидент на автобусном маршруте №50, когда водитель не помог курянке с сыном-колясочником попасть в салон. Она поделилась проблемой в соцсетях. По инциденту оперативно провели служебное расследование. Факт подтвердился записью с камер видеонаблюдения в салоне автобуса. Перевозчик и водитель принесли свои извинения.«Общественный транспорт на 100% должен быть доступен для маломобильных пассажиров – это одна из основных задач транспортной реформы. В случаях нарушений перевозчиками условий по оказанию услуг особым категориям граждан будем применять соответствующие меры и штрафные санкции, предусмотренные брутто-контрактами», – отметил первый замминистрКонтакт-центр работает круглосуточно: днем на звонки отвечаю операторы, а в ночное время все звонки записываются для последующей обработки.