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В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:


 

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Улица Дружининская и улица Бутко – асфальтирование тротуаров.

Улица 1-я Орловская – подготовка под установку люков.

Проспект Победы – асфальтирование съездов.

Улица Красной Армии – подготовка к выполнению работ по регулированию высотного положения люков колодцев.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.

 
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