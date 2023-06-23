В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:







Проезд от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяческая – фрезерование старого дорожного покрытия.Проезд от улицы Гремяченской до дома 128 по улице 50 лет Октября – фрезерование старого дорожного покрытия.Улица Дружининская и улица Бутко – асфальтирование тротуаров.Улица 1-я Орловская – подготовка под установку люков.Проспект Победы – асфальтирование съездов.Улица Красной Армии – подготовка к выполнению работ по регулированию высотного положения люков колодцев.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.