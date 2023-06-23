В Суджанском районе идет строительство детского сада

В селе Бондаревка идет строительство детского сада, рассчитанного на 35 мест.

На проведение всех необходимых работ выделено более 81,5 млн рублей. Средства направлены из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.Уже заложен фундамент, строительные работы ведутся согласно графику. Сдача объекта планируется на конец декабря 2023 года.В этом году на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов.Курская область также получит финансирование. В текущем году в нашем регионе уже начата реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий в 4 районах области.Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.