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Лента новостей / В регионе

В Суджанском районе идет строительство детского сада

В селе Бондаревка идет строительство детского сада, рассчитанного на 35 мест. 

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На проведение всех необходимых работ выделено более 81,5 млн рублей. Средства направлены из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Уже заложен фундамент, строительные работы ведутся согласно графику. Сдача объекта планируется на конец декабря 2023 года.
В этом году на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. 

Курская область также получит финансирование. В текущем году в нашем регионе уже начата реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий в 4 районах области.
Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.
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