Курский «Авангард» попрощался с семью футболистами

Футбольный клуб «Авангард» провел неоднозначный сезон 2022/2023, по итогам которого занял пятое место в итоговой турнирной таблице Второй лиги ФНЛ.

По завершению чемпионата курский коллектив попрощался с семью футболистами, у которых подошли к концу соглашения с клубом. Следить за результатами футбольных матчей и самыми актуальными новостями из мира спорта удобнее всего на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Первой значимой потерей для «Авангарда» стал Кирилл Донцов. 21-летний нападающий в прошлом сезоне принял участие в 39 официальных матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. После истечения срока контракта Донцов перебрался в волгоградский «Ротор».

Буквально на днях стало известно о расставании еще с шестью футболистами. Расположение «Авангарда» покинули три защитника: Константин Ковалев (11 матчей, 1 гол), Артем Горбулин (22 матча, 1 гол) и Александр Беляев (21 матч, 1 гол).

Линия нападения также претерпела значительные изменения. В следующем сезоне курские поклонники футбола не увидят на поле Джамшеда Максумова(23 матча, 3 гола), Михаила Земскова (30 матчей, 13 голов) и Павла Барбашова (25 матчей, 1 гол).

На официальном сайте «Авангарда» вышло обращение, в котором руководство клуба благодарит всех вышеперечисленных футболистов за проведенное время в составе «бело-синих».