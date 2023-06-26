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В Курске проходит конкурс субсидий для создания или развития пляжей

 Заявки принимают в Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма. 

 

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Конкурс направлен на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме НКО, являющихся государственными или муниципальными учреждениями.

Победители смогут направить деньги на обустройство пляжа в соответствии с национальным стандартом, создание детских и спортивных зон отдыха, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Субсидии предоставляются победителям при условии софинансирования не менее 50% от объема запрашиваемой Субсудии.

Подать заявку необходимо по адресу: pupysheva.zhv@rkursk.ru. Все возникающие вопросы также можно направить на электронную почту или задать их по телефону 8-905-154-01-90. Срок подачи заявки — до 18:00 3 июля 2023 года.
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