В Курске проходит конкурс субсидий для создания или развития пляжей
Заявки принимают в Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма.
Победители смогут направить деньги на обустройство пляжа в соответствии с национальным стандартом, создание детских и спортивных зон отдыха, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Субсидии предоставляются победителям при условии софинансирования не менее 50% от объема запрашиваемой Субсудии.
Подать заявку необходимо по адресу: pupysheva.zhv@rkursk.ru. Все возникающие вопросы также можно направить на электронную почту или задать их по телефону 8-905-154-01-90. Срок подачи заявки — до 18:00 3 июля 2023 года.