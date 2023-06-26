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В Курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:

 

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Улица Белинского – ремонт тротуаров.

Улица Ямская – ремонт тротуаров.

Улица Челюскинцев – ремонт тротуаров.

Улица Льва Толстого – ремонт тротуаров.

 
Улица Александра Невского – установка временных знаков.

Улица Красной Армии – подготовка к выполнению работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.

 
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