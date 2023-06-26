Платные парковки в Курске заработают с 27 июня

Все это время парковки функционировали в тестовом режиме.



Теперь стоимость одного часа платной парковки составит 30 рублей — в зависимости от локации. На Привокзальной и Красной площадях место/час обойдётся в 100 рублей для легковых автомобилей и 200 — для грузовиков. Платные парковки будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, на железнодорожном вокзале — круглосуточно. Стоянка по выходным и праздникам будет бесплатной. Ночной период с 20:00 до 8:00 также будет бесплатным, кроме Привокзальной площади. синей разметкой . Следить за соблюдением правил парковки будут видеокамеры.Теперь стоимость одного часа платной парковки составит 30 рублей — в зависимости от локации. На Привокзальной и Красной площадях место/час обойдётся в 100 рублей для легковых автомобилей и 200 — для грузовиков. Платные парковки будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, на железнодорожном вокзале — круглосуточно. Стоянка по выходным и праздникам будет бесплатной. Ночной период с 20:00 до 8:00 также будет бесплатным, кроме Привокзальной площади.



парковаться смогут инвалиды 1-2-3 групп; у Бесплатно парковаться смогут инвалиды 1-2-3 групп; у

Напомним, что уже завтра, 27 июня, в Курске официально заработают платные парковки.Все участки, которые будут платными, обозначилчастники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период Второй мировой войны. родители и усыновители многодетных семей; участники СВО и их семьи; почётные доноры России.