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Платные парковки в Курске заработают с 27 июня

Все это время парковки функционировали в тестовом режиме.

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Напомним, что уже завтра, 27 июня, в Курске официально заработают платные парковки. 

Все участки, которые будут платными, обозначили синей разметкой. Следить за соблюдением правил парковки будут видеокамеры.
Теперь стоимость одного часа платной парковки составит 30 рублей — в зависимости от локации. На Привокзальной и Красной площадях место/час обойдётся в 100 рублей для легковых автомобилей и 200 — для грузовиков. Платные парковки будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, на железнодорожном вокзале — круглосуточно. Стоянка по выходным и праздникам будет бесплатной. Ночной период с 20:00 до 8:00 также будет бесплатным, кроме Привокзальной площади.

Бесплатно парковаться смогут инвалиды 1-2-3 групп; участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период Второй мировой войны. родители и усыновители многодетных семей; участники СВО и их семьи; почётные доноры России.


 
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