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Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» продолжают ремонтировать

 Рабочие уже демонтировали гранитную облицовку, стяжку и старую штукатурку, а также сняли звезды и надписи. 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Подрядчику предстоит заменить бетон на постаменте и выполнить его облицовку новым гранитом.

Сам же танк будет перекрашен. Предварительно с него счистят старую краску и отреставрируют металлические детали, которые вследствие возраста стали неприглядными. В дальнейшем на памятник снова установят отреставрированные звезды и надпись.

 Завершить ремонтные работы планируется к 23 августа – к 80-летию победы на Курской дуге.
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