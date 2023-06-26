Памятник «Танкистам – героям Курской битвы» продолжают ремонтировать
Рабочие уже демонтировали гранитную облицовку, стяжку и старую штукатурку, а также сняли звезды и надписи.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Сам же танк будет перекрашен. Предварительно с него счистят старую краску и отреставрируют металлические детали, которые вследствие возраста стали неприглядными. В дальнейшем на памятник снова установят отреставрированные звезды и надпись.
Завершить ремонтные работы планируется к 23 августа – к 80-летию победы на Курской дуге.