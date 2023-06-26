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Лента новостей / Спорт

Футбольный клуб «Авангард» пополнился двумя новичками

Футбольный клуб «Авангард» продолжает планомерную подготовку к новому сезону. 
Фото из официальной группы ВК ФК "Авангард" Курск

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На данный момент курские футболисты проходят учебно-тренировочный сбор, в рамках которого проведут серию товарищеских игр. Буквально на днях стало известно, что коллектив из Курска начнет новый розыгрыш Второй лиги ФНЛ двумя домашними поединками против «Чертаново» и «Родины-2» 16 и 23 июля соответственно. Посмотреть результаты этих встреч можно будет на сайте vseprosport.ru.

Первым новичком футбольного клуба «Авангард» стал Денис Жилмостных. Выступает на позиции защитника, прошлые два сезона провел в составе «Салюта» из Белгорода. На его счету 68 игр в третьем по значимости дивизионе российского футбола, в которых он отметился одним забитым мячом. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на один год.

По аналогичному маршруту из «Салюта» в «Авангард» проследовал Андрей Ивантеев. 26-летний футболист также выступает на позиции защитника, в команде из Белгорода выступал на протяжении четырех лет. За это время сыграл в 113 играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 голов. Соглашение с Ивантеевым рассчитано на один сезон.   
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