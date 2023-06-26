vseprosport.ru.На данный момент курские футболисты проходят учебно-тренировочный сбор, в рамках которого проведут серию товарищеских игр. Буквально на днях стало известно, что коллектив из Курска начнет новый розыгрыш Второй лиги ФНЛ двумя домашними поединками против «Чертаново» и «Родины-2» 16 и 23 июля соответственно. Посмотреть результаты этих встреч можно будет на сайте
Первым новичком футбольного клуба «Авангард» стал Денис Жилмостных. Выступает на позиции защитника, прошлые два сезона провел в составе «Салюта» из Белгорода. На его счету 68 игр в третьем по значимости дивизионе российского футбола, в которых он отметился одним забитым мячом. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на один год.
По аналогичному маршруту из «Салюта» в «Авангард» проследовал Андрей Ивантеев. 26-летний футболист также выступает на позиции защитника, в команде из Белгорода выступал на протяжении четырех лет. За это время сыграл в 113 играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 голов. Соглашение с Ивантеевым рассчитано на один сезон.
Футбольный клуб «Авангард» пополнился двумя новичками
Футбольный клуб «Авангард» продолжает планомерную подготовку к новому сезону.
Фото из официальной группы ВК ФК "Авангард" Курск