Завершается строительство водоводов к поселкам Семейный и Соловьиный

Данные земельные участки ранее были предоставлены многодетным семьям.





Ввод в эксплуатацию этих трубопроводов позволит обеспечить водой участки, расположенные на улицах Медовая, Антоновская, Листопадная, Отрадная, Детства, Тургенева, Репина, Устимовича и прилегающих к ним.На эти цели были направлены средства в размере более 137,6 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.После ввода в эксплуатацию данных сетей собственники земельных участков могут заключить договоры на технологическое присоединение к городскому водопроводу.С учетом того, что сети строятся до границ кадастровых кварталов, стоимость подключения будет увеличиваться пропорционально удаленности участка от точки подключения.Поэтому комитет ЖКХ уже сейчас обращается к собственникам земельных участков, расположенных в поселках Соловьиный и Северный: в целях снижения платы за подключение необходимо подготовить коллективные заявки и направить их в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска для анализа.