Завершается строительство водоводов к поселкам Семейный и Соловьиный
Данные земельные участки ранее были предоставлены многодетным семьям.
На эти цели были направлены средства в размере более 137,6 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.
После ввода в эксплуатацию данных сетей собственники земельных участков могут заключить договоры на технологическое присоединение к городскому водопроводу.
С учетом того, что сети строятся до границ кадастровых кварталов, стоимость подключения будет увеличиваться пропорционально удаленности участка от точки подключения.
Поэтому комитет ЖКХ уже сейчас обращается к собственникам земельных участков, расположенных в поселках Соловьиный и Северный: в целях снижения платы за подключение необходимо подготовить коллективные заявки и направить их в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска для анализа.