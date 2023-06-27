Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завершается строительство водоводов к поселкам Семейный и Соловьиный

Данные земельные участки ранее были предоставлены многодетным семьям.

 

Читайте также

Ввод в эксплуатацию этих трубопроводов позволит обеспечить водой участки, расположенные на улицах Медовая, Антоновская, Листопадная, Отрадная, Детства, Тургенева, Репина, Устимовича и прилегающих к ним.

На эти цели были направлены средства в размере более 137,6 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

После ввода в эксплуатацию данных сетей собственники земельных участков могут заключить договоры на технологическое присоединение к городскому водопроводу.

С учетом того, что сети строятся до границ кадастровых кварталов, стоимость подключения будет увеличиваться пропорционально удаленности участка от точки подключения.

 Поэтому комитет ЖКХ уже сейчас обращается к собственникам земельных участков, расположенных в поселках Соловьиный и Северный: в целях снижения платы за подключение необходимо подготовить коллективные заявки и направить их в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска для анализа.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Александр Мостовой: Если из «Зенита» уйдут бразильцы, то Спартак приблизится по уровню игры

До 1 октября федеральным льготником нужно выбрать форму предоставления им социальных услуг

В курске продолжается ремонт дорог

В июле продолжится прием граждан руководителями исполнительных органов Курской области

В деревне Хмелевской Черемисиновского района завершается строительство дороги

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске