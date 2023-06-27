https://курск.рф/region/society/page-365041/ и график выездного приема https://курск.рф/region/society/page-365042/.На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены график приема граждан руководителями на июль 2023 года
Прием ведется по предварительной записи по тел.: +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59.
Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send.
В июле продолжится прием граждан руководителями исполнительных органов Курской области
Продолжается личный прием граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области.