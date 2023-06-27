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Лента новостей / В регионе

В июле продолжится прием граждан руководителями исполнительных органов Курской области

Продолжается личный прием граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области.

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 На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены график приема граждан руководителями на июль 2023 года https://курск.рф/region/society/page-365041/ и график выездного приема https://курск.рф/region/society/page-365042/.

Прием ведется по предварительной записи по тел.: +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59.

Кроме того, на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://og.rkursk.ru/send.



 
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