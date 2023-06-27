В курске продолжается ремонт дорог

Сегодня в Курске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланированы следующие дорожные работы:





Улица Челюскинцев – подготовительные работы на съездах.Улица Льва Толстого – подготовительные работы на съездах.Улица Нижний План – установка временных знаков.Проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Гремяченская – подготовка под установку бортового камняПроезд от ул. Гремяченская до дома № 128 по ул. 50 лет Октября – подготовка под установку бортового камня.Напомним, по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 км.Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.