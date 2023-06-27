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До 1 октября федеральным льготником нужно выбрать форму предоставления им социальных услуг

Федеральные льготники имеют право выбрать форму предоставления им мер социальной поддержки. 

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Они могут получать либо сами социальные услуги, либо их денежный эквивалент. Необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. 
Указанный в заявлении вариант набора социальных услуг (НСУ) начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, то повторно этого делать не нужно – набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не захочет ее поменять.

НСУ включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

 
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