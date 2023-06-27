До 1 октября федеральным льготником нужно выбрать форму предоставления им социальных услуг

Федеральные льготники имеют право выбрать форму предоставления им мер социальной поддержки.

Они могут получать либо сами социальные услуги, либо их денежный эквивалент. Необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре.Указанный в заявлении вариант набора социальных услуг (НСУ) начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, то повторно этого делать не нужно – набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не захочет ее поменять.НСУ включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.